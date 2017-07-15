Американский генерал: Турция имеет право закупать у России комплексы С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал планы властей Турции закупить российскую зенитную систему С-400 "Триумф". По словам американского генерала, решение приобрести системы противоракетной обороны у России, а не у партнеров по НАТО, является суверенным правом Турции.

Но министр обороны Соединенных Штатов предположил, что российские ЗРК "никогда не будут оперативно совместимыми" с системой НАТО. Он уверен, что российские "Триумфы" никогда не будут совместимы с техникой НАТО.

Джеймс Мэттис призвал дождаться заключения сделки и посмотреть, как будут развиваться события дальше.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России продать ракетную систему С-400 Турции.