Япония сообщила о возросшей активности ВКС России

Министерство обороны Японии сообщило о возросшей активности ВКС России. По данным японских военных, истребителям воздушных сил самообороны Японии в период с апреля по июнь чаще всего пришлось поднимались в воздух по тревоге из-за приближения российских военных самолетов.

Рост активности российский авиации у берегов Японии в ведомстве связывают с проведением в регионе совместных военных учений Японии и США в Японском море из-за ядерных испытаний, которые проводит КНДР, - сообщает телеканал NHK.

По данным Токио, японские истребители поднимались по тревоге 229 раз. Из них 55% случаев от общего числа (125 раз) приходились на российские военные самолеты.