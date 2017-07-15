В торговом центре открыли камеру хранения мужей

В Китае облегчили жизнь мужчинам, жены которых любят часами выбирать покупки в торговых центрах. В одном из торговых центров в Шанхае организовали комнату хранения мужей. В этих помещениях женщины могут оставить своих супругов на время шопинга.

Камера хранения мужей представляет собой ряд стеклянных будок, в них поставили стул и компьютер с компьютерными играми прошлого века. Мужчинам понравилось проводить время за играми, пока жена тратит деньги. Они назвали идею оригинальной. По признанию супруга одной из заядлых посетительниц молла, он словно вернулся в молодость, ощутил на время себя школьником.