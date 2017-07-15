Адвокат Весельницкая рассказала, о чем хотела поделиться с Трампом-младшим

Адвокат из России Наталья Весельницкая рассказала о цели встречи с сыном президента США Дональда Трампа. По словам Весельницкой, она намеревалась передать Дональду Трампу-младшему информацию о финансировании главой Hermitage Capital Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон, которая была на президентских выборах соперницей Трампа.

Адвокат из России планировала рассказать Трампу-младшему о результатах расследования в отношении Уильяма Браудера, о том, что связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демократической партии США. Но Трамп-младший не проявил заинтересованности, - пишет Wall Street Journal.

Адвокат подчеркнула, что ранее предоставляла эту информацию генеральному прокурору России Юрию Чайке, но ответа так и не получила.

Как передает РИА Новости, ранее адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер заяви, что российский певец Эмин Агаларов действительно организовал встречу Дональда Трампа-младшего и адвоката из России Натальи Весельницкой.

Ранее в интервью Fox News Трамп-младший рассказал, что в ходе встречи адвокат из России пыталась рассказать ему о нарушениях доноров демократов.