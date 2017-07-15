Россия упразднила четыре авиарейса Тбилиси-Москва

Грузинская авиакомпания "Georgian airways" сообщила об отмене четырех рейсов в неделю в направлении Тбилиси-Москва.

По данным авиакомпании, российское авиационное ведомство ранее отказало в рейсах "Georgian airways" в направление Казани, а сейчас неожиданно прислало сообщение о том, что упраздняют четыре рейса между столицами Грузии и России, - передает РИА Новости.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 года и восстановилось в августе 2010 года. Отметим, до сентября 2014 года между двумя странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.