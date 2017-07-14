В ДНР тяжело ранен украинский депутат

Депутат Верховной рады Украины Евгений Дейдей ранен 14 июля под Авдеевкой на территории, подконтрольной Донецкой самопровозглашенной республики. Известно, что народный избранник получил осколочное ранение.

О ранении депутат Евгения Дейдея сообщил журналистам его коллега по парламенту депутат от фракции Радикальной партии (экстремистская партия, запрещена в России) Игорь Мосийчук.

Известно, что Дейдей ранен в промышленной зоне на территории ДНР у села Авдеевка. Депутат ранен осколком снаряда в ногу и ему необходимо переливание крови. По словам Мосийчука, его коллега ранен тяжело. Но пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган сказала, что ранение не тяжелое и депутата вскоре доставят в Красноармейский военный госпиталь. Перед ранением Дейдей опубликовал на своей страничке в соцсетях несколько фото с передовой.