В Милане запретили селфи-палки и уличный фастфуд

Запрет на уличную еду, напитки и на использование палок для селфи введен властями Милана временно, до 13 августа. Сделано это в целях борьбы с хулиганством на улицах и борьбой с антисанитарией в городе.

О новых запретах в Милане пишет газета «Известия» 14 июля. Власти итальянского города решили бороться с загрязнением города и уличным хулиганством. С этой целью туристам нельзя пользоваться палками для селфи, пить из стеклянных бутылок, а итальянцам запрещено торговать на улицах едой.

Власти предупреждают, что введенный на месяц запрет при необходимости может быть продлен. Власти запрещают туристам и местным жителям бросать или оставлять на земле стеклянные бутылки (их даже в руках нести запрещено), банки или контейнеры. Под таким же табу и селфи-палки. Запрещено использовать фейерверки и хлопушки.