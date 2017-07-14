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В Милане запретили селфи-палки и уличный фастфуд

14 июля 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Милане запретили селфи-палки и уличный фастфуд
pixabay.com
Запрет на уличную еду, напитки и на использование палок для селфи введен властями Милана временно, до 13 августа. Сделано это в целях борьбы с хулиганством на улицах и борьбой с антисанитарией в городе.
 
О новых запретах в Милане пишет газета «Известия» 14 июля. Власти итальянского города решили бороться с загрязнением города и уличным хулиганством. С этой целью туристам нельзя пользоваться палками для селфи, пить из стеклянных бутылок, а итальянцам запрещено торговать на улицах едой.
Власти предупреждают, что введенный на месяц запрет при необходимости может быть продлен. Власти запрещают туристам и местным жителям бросать или оставлять на земле стеклянные бутылки (их даже в руках нести запрещено), банки или контейнеры. Под таким же табу и селфи-палки. Запрещено использовать фейерверки и хлопушки. 
 
 

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