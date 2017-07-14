В Милане запретили селфи-палки и уличный фастфуд
14 июля 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
14 июля 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
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Под Новосибирском сгорел детский лагерь, но детей спас тренер по каратэ
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//Криминал
В Чебоксарах директор Всероссийского общества глухих попался на мошенничестве
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СМИ: сын Трампа беседовал с юристом из РФ в присутствии советского разведчика
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Под Москвой 90-летняя старушка протаранила "Инфинити" и погибла
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