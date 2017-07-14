В США презентовали коллекцию украшений из макарон

Работать с дорогими металлами и бриллиантами – это вчерашний день. Сделать украшение из макарон – вот дело, которое достойно настоящего мастера. Так рассуждает дизайнер Анна Пирс и делает украшения из макарон.

Дизайнер из Нью-Йорка Анна Пирс считает признаком подлинного мастерства работу с необычными материалами, например, с макаронами, латексом и тканью, сообщает «Росбалт».

В Нью-Йорке 14 июля презентовали уникальную коллекцию украшений, которые изготовила Анна Пирс: чокеры, браслеты и корсет. Все украшения сделаны из макарон. Такие украшения не так дороги, как из золота и серебра, но они ценны своей оригинальностью, считает дизайнер. И потом, за изделиями из макарон надо тщательнее ухаживать. Есть у таких украшений и еще одно неоспоримое достоинство: когда они надоедают, их можно сварить.