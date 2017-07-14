Северная Корея подтвердила существование подземных шахт с ракетами

Власти КНДР подтвердили наличие особых подземных шахт, в которых находятся ракеты стратегического назначения.

Недавно центральное телевидение Северной Кореи впервые продемонстрировало снимки подземных хранилищ. Как отмечает информационное агентство Рёнхап, ракеты могут быть спрятаны от посторонних глаз во избежание точечных ударов со стороны Соединенных Штатов Америки в случае, если начнутся военные действия.

Согласно некоторым данным, под землей расположены тоннели, по которым самоходные установки с ракетами могут передвигаться и наносить неожиданные удары с разных концов страны.