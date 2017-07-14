Леди и джентльмены исчезнут из лондонского метро
14 июля 2017, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Леди и джентльмены исчезнут из лондонского метро, а пассажиры останутся.
В британской подземке решили заменить данные обращения на нейтральные, чтобы не ущемлять права представителей ЛГБТ-меньшинств. Как сообщает издание Time, ссылаясь на слова директора по стратегическому развитию лондонского метрополитена Марка Эванса, подобные изменения будут подчеркивать огромное разнообразие людей, живущих в столице страны.
Это решение благосклонно восприняли и лидеры ЛГБТ-движения, и мэр Лондона Садик Хан. Градоначальник также поручил запретить сексистскую рекламу в общественном транспорте.