Леди и джентльмены исчезнут из лондонского метро, а пассажиры останутся.

В британской подземке решили заменить данные обращения на нейтральные, чтобы не ущемлять права представителей ЛГБТ-меньшинств. Как сообщает издание Time, ссылаясь на слова директора по стратегическому развитию лондонского метрополитена Марка Эванса, подобные изменения будут подчеркивать огромное разнообразие людей, живущих в столице страны.

Это решение благосклонно восприняли и лидеры ЛГБТ-движения, и мэр Лондона Садик Хан. Градоначальник также поручил запретить сексистскую рекламу в общественном транспорте.