В мае текущего года государственный долг Италии достиг астрономической суммы и исторического максимума.

Сегодня центральный банк страны сообщил, что долг составляет почти 2,279 триллиона евро. В апреле текущего года был побит предыдущий негативный рекорд - суверенная задолженность находилась на отметке 2,27 триллиона евро, передает РИА "Новости".

Согласно бюллетеню Bankitalia, в прошлом году размер задолженности Италии увеличился на 2,07% (примерно 45 миллиардов евро), и к 31 декабря 2016 года достиг отметки 2,217 триллиона евро.