В параде на Елисейских полях впервые за 15 лет участвуют американские военные

В параде на Елисейских полях в Париже по случаю Дня взятия Бастилии впервые за пятнадцать лет принимают участие американские военные.

Торжественное шествие открыли пятеро военнослужащих в форме времен Первой мировой войны. Отмечается, что поводом для приглашения в столицу Франции американского лидера и его солдат стало именно столетие вступления США в войну.

Как передает РИА "Новости", следом двигаются 150 военнослужащих, в частности представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, которая была специально сформирована в 1917 году для участия в боевых действиях. Дональд Трамп и его супруга Мелания наблюдают за парадом с президентской трибуны. Рядом с ними находятся президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит.