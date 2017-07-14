Сразу после открытия пленарных заседаний в Верховной раде Украины предлагают читать молитву "Отче наш".

На официальном сайте украинского парламента уже появилась соответствующая информация, однако полного текста документа еще нет.

Как уточняет РИА "Новости", инициатива о чтении молитвы была выдвинута депутатами разных политических партий, в частности членами "Блока Петра Порошенко", "Оппозиционного блока", а также "Самопомощи". Некоторым, однако, подобная идея показалась не самой удачной. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко иронично отметила: "…Спасибо, что хоть без крестного хода".