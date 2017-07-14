В Японии из-за дождей эвакуируют целый город

Непрекращающиеся проливные дожди в Японии представляют угрозу на населения Ииуямы. Город рискует оказаться затопленным. В связи с угрозой местные власти приняли решение эвакуировать всех жителей, а это 74 тыс. человек.



Всего за один час ливня в районе города выпало 120 мм осадков. Синоптики предупреждают о риске оползней. Проливные ливни и повышение уровня воды также угрожает городу Комаки.



По данным на 13 июля, число погибших в результате наводнения в префектуре Айти достигло 29 человек. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. На прошлой неделе стихийное бедствие испытал остров Кюсю, где также есть пропавшие люди.



