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Крупнейшая водонасосная станция скоро вновь заработает в Алеппо

14 июля 2017, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейшая водонасосная станция скоро вновь заработает в Алеппо
фото: pixabay.com

В скором времени в сирийском Алеппо вновь заработает крупнейшая на Ближнем Востоке водонасосная станция.

В настоящий момент специалисты завершают восстановительные работы на данном объекте, необходимо лишь устранить мелкие неполадки в оборудовании. Об этом сообщил главный инженер станции Ахмад Хамун, который отметил, что станция обеспечивает водой не менее 50 тысяч гектаров пахотных земель и большое количество населенных пунктов.

Ранее, как уточняет ТАСС, объект был захвачен боевиками ИГ (организация запрещена в России), которые самостоятельно решали, куда направлять воду. Из-за этого тысячи гектаров ранее плодоносной земли превратились в настоящую пустыню.

 

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