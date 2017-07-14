Знаменитого французского диетолога Пьера Дюкана обвиняют в мошенничестве

Инвестор - Европейский фонд прямых инвестиций Remora Capital - подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана. Его обвиняют в мошенничестве с кредитными средствами.

В иске подчеркивается, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги, не имея при этом намерения выполнить свои обязательства по договору и вернуть заем". Ответчиками также выступают жена и дети диетолога, имевшие непосредственное отношение к украденным деньгам.

Кредитные средства в несколько сот долларов Дюкан планировал использовать для выхода со своей диетой на американский рынок.

Знаменитая белковая диета Дюкана подвергалась жесткой критике со стороны его коллег-профессионалов. Британская диетическая ассоциация назвала ее одной из худших "звездных диет". В 2012 году Дюкан был исключен из состава Совета врачей Франции, а два года спустя - из реестра французских врачей за коммерческое продвижение своей диеты. Это не помешало доктору продать 11 миллионов книг с описанием своего детища.



