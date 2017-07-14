Трамп оценил физическую форму первой леди Франции

Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж с похвалой отозвался о физической форме первой леди Франции Брижит Макрон, чем вызвал волну критики в свой адрес.

В Facebook Эммануэля Макрона появилось видео, записанное после приема в Доме инвалидов. На кадрах видно, как главы двух государств беседуют со своими супругами. "Вы в такой хорошей форме", — говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Он повторяет ремарку французскому лидеру, и вновь обратившись к женщине, называет ее "прекрасной".

После этого в соцсетях стали высказывать замечания в адрес президента США, уже имеющего славу «женоненавистника». "Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", — написала режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом в своем микроблоге в Twitter.

В действительности получилось так, что Трамп как бы неосознанно указал на немолодой возраст супруги французского президента. Ведь никому не придет в голову говорить молодой женщине, какая у нее прекрасная физическая форма, поскольку это подразумевается само собой. Было бы смешно, если бы супруга Трампа услышала такие «комплименты».

Впрочем, это не единственный конфуз, возникший во время «семейной» встречи (Трамп прибыл во Францию в сопровождении супруги Меланьи). Внимание наблюдателей также привлекло неуклюжее приветствие в самом начале визита, когда Трамп и первая леди Франции не с первого раза смогли соединить руки для рукопожатия.



