Франция отказалась от сирийского ультиматума об обязательном уходе Асада

Франция не намерена и дальше настаивать на обязательном уходе действующего президента Сирии Башара Асада для осуществления переговорного процесса. Семилетняя история показала неэффективность этого ультиматума. Новый президент Эммануэль Макрон видит конечную цель в искоренении терроризма.

Для Франции это не является «необходимым условием» для переговоров по урегулированию конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Принципиальную задачу он видит в искоренении террористических группировок.

Лидеры намерены создать контактную группу для составления послевоенной дорожной карты в Сирии. В нее должны войти постоянные члены СБ ООН, "заинтересованные участники из региона", а также представитель официального Дамаска, передает РИА Новости. Трамп в свою очередь подчеркнул, что установление режима прекращения огня на юге Сирии свидетельствует о пользе диалога с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся на прошлой неделе в Гамбурге.



