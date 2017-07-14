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Пропавшая в Турции семья россиян нашлась в тюрьме после попытки бегства в Сирию

14 июля 2017, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]

Пропавшая в Турции семья россиян нашлась в тюрьме после попытки бегства в Сирию
globallookpress.com

Семья из Саратовской области нашлась в турецкой тюрьме, куда Светлана Уханова с гражданским мужем Евгением Каачари и двумя детьми попали после попытки нелегально проникнуть на территорию Сирии.

Местные власти отправили семью россиян в миграционную тюрьму в городе Антакья (на границе с Сирией) по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам. Данные об их местонахождении проверяет посольство России в Анкаре и просит депортировать их в Россию, сообщает RT. Сама же беглянка не хочет возвращаться на родину из-за боязни ареста. Она хочет получить новое гражданство в Азербайджане.

Родственники уже около месяца разыскивают семью, переставшую выходить на связь в Турции. Оказалось, что Светлана обманом увезла старшую дочь Лизу в Турцию, якобы в Анкару к сестре, но вместо этого семья прилетела в Стамбул. Бывший муж и отец ребенка Сергей Уханов первым забил тревогу. Подозрения относительно Светланы возникли задолго до этого инцидента: молодая женщина приняла ислам и увлеклась радикальными течениями религии, запрещала крестить дочь и перестала водить ребенка в детский сад.

Сейчас родственники пытаются вытащить из тюрьмы хотя бы Лизу с детьми, но пока не получается. Старшая девочка заявляет, что хочет остаться с матерью.

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