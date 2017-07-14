Рэпера DMX арестовали за неуплату налогов

Известного американского рэпера DMX арестовали в Нью-Йорке по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии прокуратуры, музыкант скрыл от американских властей как минимум 1,7 миллиона долларов США, используя специальную схему ухода от налогов.

Как сообщает информационное агентство AP, DMX заработал миллионы долларов после выхода ставших популярными композиций, в том числе хита 2003 года "X Gon' Give it to Ya", однако налогов он избегал, предпочитая рассчитываться наличными.

Рэпера арестовали в четверг. Планируется, что сегодня его доставят в федеральный суд Манхэттена.