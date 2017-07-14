Стало известно, зачем встречались сын Трампа и адвокат Весельницкая

Акт Магнитского обсуждали на встрече Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката семьи Агаларовых Скотта Балбера.

По словам Балбера, российский певец Эмин Агаларов действительно организовал эту встречу. Но на ней обсуждали Акт Магнитского, а не кандидатуру Хиллари Клинтон или американские выборы в целом.

"Мы бы никогда не пытались организовать эти встречи, если бы это было целью. Это все выдумано", - сказал Балбер, комментируя слухи о том, что на встрече говорилось об "очень чувствительной информации высокого уровня", которая обличает "связи Клинтон с Россией". Он отметил, что Весельницкая, которая занимается частной практикой, а не работает на правительство, сама хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского.

Встреча сына действующего президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой получила широкую огласку благодаря публикации The New York Times.