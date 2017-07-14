Пользовательница Facebook нашла медсестру, которая спасла её после рождения

Жительница американского штата Айова, которая из-за врожденного порока сердца практически все детство провела в больницах, теперь общается с медсестрой, которая помогла спасти ее жизнь сразу после рождения. Это случилось благодаря социальной сети Facebook.

31-летняя Кристина Дженнингс родилась с трикуспидальной атрезией, врожденным дефектом, который мешает нормальной циркуляции крови от сердца до остальных частей тела. Она провела большую часть первых месяцев своей жизни в медицинском центре Университета Ломы Линды в Калифорнии, в детском отделении интенсивной терапии которого работала медсестра по имени Роб.

Некоторое время назад Дженнингс решила найти Роб - она использовала для этого пост в социальной сети. В итоге ей удалось сделать это достаточно быстро. Сейчас бывшей медсестре 73 года, она ушла на пенсию около семи лет назад после почти 30 лет работы. Роб побывала в гостях у своей бывшей подопечной - Дженнингс вышла замуж, у супругов родилась дочь, сообщает GMA.