Пушилин высказался о желании Порошенко провести саммит Украина-ЕС в Донецке

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о мечте устроить следующий саммит Украина — ЕС в Донецке и Ялте.

Полпред ДНР Денис Пушилин назвал заявление Порошенко политическим заявлением, которое никак не соотносится с реалиями.

По словам Пушилина, "Киев продолжает саботировать минские договорённости, не оставляя, к сожалению, попыток военным способом решить конфликт. Поэтому это просто политическое заявление, которое никак не соотносится с реалиями. Это было бы возможно, вероятно, до государственного переворота, который произошёл в 2014 году". "Это всё заявления недальновидных политиков, которые сейчас находятся у власти в Киеве", — цитирует Порошенко RT.

"Аргументы недели" писали, что президент Украины Пётр Порошенко во время 19-го саммита Украина — ЕС в Киеве сообщил о желании провести следующий саммит в Донецке и Ялте. Украина и ЕС провели саммит в Киеве, но без итогового заявления