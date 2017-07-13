Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

До субботы, 15 июля, будет закрыта главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня.

Данная мера принята в связи с первым рабочим визитом в столицу Франции президента США Дональда Трампа. На официальной страничке Эйфелевой башни в соцсети Twitter уточняется, что она будет закрыта в порядке исключения с 14.30 13 июля. Ее двери вновь будут открыты для посетителей лишь в 9.00 в субботу.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером чета Макрон - президент Франции и его супруга - дадут торжественный ужин в честь Дональда Трампа и его жены Мелании в ресторане, расположенном на втором этаже башни.