В Индии утонули 40 человек

На северо-востоке Индии утонули сорок человек, а не менее 1,5 миллиона местных жителей остались без домов.

К таким плачевным последствиям привели наводнения, затронувшие штат Ассам на северо-востоке страны. Ранее сообщалось о 27 жертвах непогоды, передает сегодня агентство Рейтер.

Отметим, что сильнейшие ливни продолжались в вышеуказанной местности не менее двух недель, вследствие чего река Брахмапутра вышла из берегов, а также сошли несколько оползней. Около 2,5 тысяч населенных пунктов в штате Ассам были затоплены. Кроме того, вода практически поглотила Национальный парк Казиранга, где уже давно живет самая большая в мире популяция индийских однорогих носорогов.