Экстренную эвакуацию провели в Университете Калифорнии (UCLA) в США. Как пишет The Sun, студенты и сотрудники вуза получили сообщение примерно в 10 часов вечера по местному времени 12 июля.

Примечательно, что именно Университет Калифорнии на несколько дней стал тренировочной базой для футболистов известных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», которые прибыли в США на предсезонный сбор.

По данным издания, футболисты еще базируются в университете, однако в общей массе эвакуированных людей их не было.