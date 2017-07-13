В США из-за угрозы взрыва эвакуировали вуз, где тренируются футболисты "Реала"
13 июля 2017, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Экстренную эвакуацию провели в Университете Калифорнии (UCLA) в США. Как пишет The Sun, студенты и сотрудники вуза получили сообщение примерно в 10 часов вечера по местному времени 12 июля.
Примечательно, что именно Университет Калифорнии на несколько дней стал тренировочной базой для футболистов известных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», которые прибыли в США на предсезонный сбор.
По данным издания, футболисты еще базируются в университете, однако в общей массе эвакуированных людей их не было.