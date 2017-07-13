В Иран с неофициальным визитом прибыли корабли Каспийской флотилии

Иран с неофициальным визитом посетили корабли Каспийской флотилии.

Глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев отметил, что российские моряки прибыли в иранский порт Бендер-Энзели для укрепления и развития военного сотрудничества. Как сообщает РИА "Новости", в рамках визита состоялась встреча с представителями командования военно-морских сил ИРИ, а также руководством провинции Гилян.

Согласно последней информации, в ближайшее время моряки из России осмотрят исторические памятники в Энзели и Лахиджандеревне.