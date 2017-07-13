Американские полицейские напали на девушку, приняв её за 30-летнего мужчину

Полицейские в американском городе Бейкерсфилде (штат Калифорния) ошибочно напали на 19-летнюю девушку, приняв ее за 30-летнего темнокожего человека. В итоге пострадавшая получила удар по голове. Кроме того, ее покусала служебная собака.

Как уточняет агентство UPI, девушка имеет рост около 1,57 м и вес около 52 кг. Подозреваемый, за которого полицейские и приняли пострадавшую, имеет примерно такой же рост, но больший вес (77 кг). К тому же он лысый и носит бородку.

"Она казалась нам мужчиной и соответствовала описанию подозреваемого, который размахивал мачете, а также находился в том же магазине, в котором был он", - написал в отчете офицер полиции, который производил арест.

Полицейские отмечают, что полученные травмы - это стечение обстоятельств. Они добавили, что девушка сама спровоцировала драку. Однако пострадавшая полностью отрицает свою вину и настаивает на том, что действия сотрудников правоохранительных органов были незаконными.

Что касается мужчины с мачете, о его задержании не сообщается.