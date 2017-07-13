Макрон обвинил Германию в извлечении выгоды из дисбаланса в еврозоне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия, как конкурентоспособное государство, «получает выгоду» от дисбалансов в еврозоне, хотя нельзя не приветствовать те реформы, которые она смогла провести.

«Германия лишь выигрывает из-за проблем в еврозоне. Это нездоровая ситуация», — отметил Макрон в интервью Hamburger Abendblatt. По его мнению, своей конкурентоспособностью ФРГ обязана слабостям экономики других стран. Между Германией и ее соседями существует экономический и коммерческий дисбаланс.



