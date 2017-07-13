Украинские военные за одни сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР
13 июля 2017, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
За сутки с 12 на 13 июля украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает твиттер Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
Уточняется, что украинские военные вели обстрелы из минометов, противотанковых ручных и станковых гранатометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Под огонь попали населенные пункты Калиновка, Сокольники, Калиново, Желобок.
Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.