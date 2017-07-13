Бывшие украинские политики, бежавшие из Украины, внимательно следят за событиями, происходящими сейчас в Незалежной. Так бывший премьер Николай Азаров усмотрел признаки того, что "политический ветер в Киеве резко сменит направление".

На Украине, по его мнению, грядут большие перемены, которые приведут к смене власти. И случится это достаточно скоро. Если события будут развиваться по данному прогнозу, то опальные украинские политики смогут вернуться на родину.

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок", - рассказал Азаров о своих планах "Известиям".

Пока же бывший президент и глава правительства страны Виктор Янукович и Николай Азаров пытаются на мировом уровне доказать факт госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года. Но каждый идет к цели своим путем.



