Кандидиат на пост главы ФБР отказался присягать на верность Трампу

Президент США Дональд Трамп сам выбрал кандидата на должность главы ФБР, но этот кандидат отказался присягать на верность президенту США. Кандидат на главу ФБР Кристофер Рэй клятву верности приносить отказался.

Кристофер Рэй, предложенный на должность главы ФБР самим Трампом, на заседании в юридическом комитете Сената заявил, что клятву Трампу давать не будет, пишет «Лента.ру».

Рэй заявил, что клятву верности он дал Конституции, власти закона и миссии ФБР. А присягать президенту он не станет. И если Трамп не передумает, то Рэй вынужден будет подать в отставку, поскольку нарушить закон его никто не заставит.

Кристофер Рэй прежде работал адвокатом министерства юстиции и занимался защитой в делах о коррупции.