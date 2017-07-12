Ученые определили возраст, после которого в ночные клубы лучше не ходить

Британские ученые известны своими исследованиями в самых неожиданных вопросах. Теперь исследователи решили выяснить предельный возраст, после которого человеку визиты в ночные клубы противопоказаны.

В масштабном исследовании приняли участие только те британцы, которым в ночные клубы ходить разрешено. То есть 18-летние и старше, сообщает «Лайф».

Исследователи провели опрос, в котором выяснилось, что 37 лет - это именно тот возрастной рубеж, когда ходить по ночным клубам уже неприлично и даже опасно. Исследователи уточнили, что человек задолго до 37 лет уже предпочитает остаться дома, чем пойти в ночной клуб.