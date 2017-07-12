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Ученые определили возраст, после которого в ночные клубы лучше не ходить

12 июля 2017, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые определили возраст, после которого в ночные клубы лучше не ходить
pixabay.com

Британские ученые известны своими исследованиями в самых неожиданных вопросах. Теперь исследователи решили выяснить предельный возраст, после которого человеку визиты в ночные клубы противопоказаны.

В масштабном исследовании приняли участие только те британцы, которым в ночные клубы ходить разрешено. То есть 18-летние и старше, сообщает «Лайф».

Исследователи провели опрос, в котором выяснилось, что 37 лет - это именно тот возрастной рубеж, когда ходить по ночным клубам уже неприлично и даже опасно. Исследователи уточнили, что человек задолго до 37 лет уже предпочитает остаться дома, чем пойти в ночной клуб.

 

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Мать плененного российского контрактника просит Порошенко помиловать ее сына

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Подарки на день рыбака

Подарки на день рыбака

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