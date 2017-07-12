Депутатов Верховной рады станут наказывать за ругань

Народных избранников в Верховной раде Украины станут наказывать за применение ненормативной лексики при выступлениях. Об этом 12 июля заявил председатель парламента Андрей Парубий на пленарном заседании.

Спикер заявил, что выступления депутатов, которые позволят себе матерную брань, будут останавливать, сообщает «Росбалт».

Парубий ссылается на регламент Верховной рады, где прописано, что депутат должен в точности придерживаться той темы, по которой он получил право выступить. Поэтому все оскорбительные высказывания и неприличные слова, а уж тем более – призывы к незаконным действиям – это все не по регламенту.