Лавров удивлен заявлением представителя Госдепа о его пристрастиях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивлен заявлением представителя Госдепа Хезер Науэрт о его пристрастиях.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт о том, что он якобы "любит забегать вперёд". Хезер Науэрт, вчера, комментируя слова Сергея Лаврова о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в столице Иордании Аммане, сказала, что российский министр "любит много говорить, забегая вперёд".

Лавров сегодня в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста RT: "Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю". "Мы с ней не знакомы", — подчеркнул он.