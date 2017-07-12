Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной "кабальным соглашением" и личным поражением украинского президента Петра Порошенко. Сенатор отметил, что документ содержит множество ограничительных квот для Украины.

"Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное согл. с массой ограничит. квот для Украины - поражение не Кремля, а его собственное", - написал он в соцсети Twitter.

Накануне Совет Евросоюза окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной, о чем с гордостью оповестил украинский лидер. Документ вступит в силу с сентября текущего года. Порошенко назвал это "очередным поражением Кремля".

Украина, отметим, еще в первом квартале 2017 года полностью исчерпала квоты на основные группы товаров, введенные Евросоюзом. Далее ЕС ввел временные торговые преференции для Украины при условии выполнения требования проводить реформы и активную борьбу с коррупцией.