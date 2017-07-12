Глава ЦРУ заявил о наличии доказательств применения химоружия Дамаском

Глава ЦРУ Марк Помпео доложил президенту США Дональду Трампу, что американская разведка располагает «весомыми доказательствами применения химоружия» сирийской правительственной армией 4 апреля в провинции Идлиб.

Президент России Владимир Путин заявлял, что сирийские правительственные силы во главе с Башаром Асадом не применяли химическое оружие в Идлибе.

4 апреля сирийская оппозиция заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химоружие, в результате чего погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Вину за атаку они возложили на сирийские правительственные войска, которые отвергли эти обвинения. По их мнению, вина лежит на боевиках.

В ночь на 7 апреля ВС США выпустили 59 ракет по базе Шайрат, откуда, по их мнению, была совершена атака.