Задержанные на Украине российские пограничники арестованы судом

О задержании на Украине двоих российских пограничников «Аргументы недели» ранее сообщали. Пограничники заблудились в лесу во время приграничных учений и случайно вышли на сопредельную территорию.

На Украине инцидент с пограничниками российских погранвойск видят иначе, сообщает «Росбалт».

Апелляционный суд Херсонской области 11 июля вынес решение об аресте задержанных. Российских пограничников подозревают в покушении на территориальную целостность Украины и поэтому выбрали им мерой пресечения арест.

Пограничная служба ФСБ РФ обратилась к украинской стороне с официальным запросом о предоставлении сведений о двух потерявшихся российских военнослужащих.