Украинцы требуют снять депутатскую неприкосновенность с пяти членов Рады

Массовый митинг протеста проходит в настоящее время в центре украинской столицы. Протестующие жгут файеры и требуют снятия депутатской неприкосновенности с нескольких депутатов Верховной рады.

На протестный митинг у дверей Верховной рады Украины вышли представители партий "Самопомощь", "Свобода", "Движение новых сил" и националисты "Азова" (экстремистская организация, запрещена в РФ) и участники АТО, сообщает ТАСС.

Митингующие требуют снять депутатскую неприкосновенность с Евгения Дейдея (партия "Народный фронт") Евгения Дейдея, его коллеги по партии Максима Полякова, с Олеся Довгия ("Воля народа"), с радикала Андрея Лозового, и с Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").