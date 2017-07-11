Американская фигуристка снялась обнаженной

Это первая в мире откровенная фотосессия, в которой приняла участие фигуристка международного уровня. Отважилась разрушить стереотипы фигуристка Эшли Вагнер, которая снялась для издания ESPN Body Issue.

Американская 26-летняя Эшли Вагнер стала «первопроходцем» на стезе откровенных фотосессий, сообщает «Лента.ру».

Мужские откровенные фотосессии у журнала ESPN Body Issue уже были (снимались фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек, США), а вот представительницы прекрасного пола перед камерами не позировали по модели «в чем мать родила».