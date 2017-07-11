Минобороны Швеции ищет таинственный подводный аппарат

29 июня в акватории порта Евле на восточном побережье Швеции обнаружили неопознанный объект, напоминающий компактную подводную лодку длиной 12 и высотой 3 метра.



При повторном обследовании акватории сотрудники морской гавани не смогли отыскать таинственный подводный объект, он исчез. Администрация порта доложила о происшествии Министерству обороны. Может быть, военные специалисты смогут интерпретировать полученные фотографии.