В ходе министерской встречи ОБСЕ Лавров сделал жесткий выговор журналистам

В ходе неформальной встречи министров ОБСЕ в Австрии глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров жестко отчитал журналистов.

Дипломату не понравилось, что представители СМИ столпились вокруг стола, не думая о том, что сидящим может быть неприятно. Как уточняет RT, Лавров потребовал "дать ему воздуха" и заметил, что подходить близко к людям - не слишком вежливо.

Одна из журналисток, проигнорировав выговор, перегнулась через стол и протянула главе МИД России микрофон, на что Лавров отреагировал еще более бурно. Он поинтересовался, кто занимался ее воспитанием, а также заявил, что, когда председательствующий начинает говорить, следует отойти подальше.