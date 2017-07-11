Задымления в диспетчерском центре задержало сотни рейсов в аэропортах США

В трех аэропортах столицы США Вашингтоне были задержаны сотни рейсов из-за задымления в диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального авиационного управления (ФАУ).



Инцидент произошел около 18:30 по местному времени (01:30 мск). На крыше здания ФАУ ведутся строительные работы, и пары клея попали в систему кондиционирования центра. Из здания были эвакуирован 51 человек, одной женщине потребовалась госпитализация, сообщает «The Washington Post». В течение нескольких часов в трех аэропортах Вашингтона не отправлялись рейсы.