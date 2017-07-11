Сотни рейсов задерживаются в Вашингтоне

Сотни рейсов задерживаются сегодня в трех аэропортах Вашингтона.

Согласно последней информации, причиной случившегося является задымление в диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального авиационного управления. Как уточняет издание The Washington Post, это произошло из-за проведения строительных работ на кровле здания.

Предполагается, что пары клея в какой-то момент случайно попали в систему кондиционирования, вследствие чего возникло задымление. Из помещения экстренно вывели более 50 человек. Одна женщина была госпитализирована. Из-за инцидента вылеты ряда самолетов задержали на 90 минут.