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Землетрясение произошло в Японии

11 июля 2017, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение произошло в Японии
фото: pixabay.com

В префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Согласно последним данным Главного метеорологического управления, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 метров. Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима. Как передает РИА "Новости", в префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до пяти баллов по японской шкале, максимальный показатель которой составляет семь баллов.

В настоящий момент об угрозе цунами не сообщается. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

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Землетрясение произошло в Японии

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В США разбился военный самолет, 16 человек погибли

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Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

Новосибирские авиаконструкторы собрали первый в России самолет из легкого углепластика и теперь он, преодолев свыше 3 300 километров, без посадки прилетит в Москву на международный авиасалон «МАКС-2017».

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Для гостей Башкирии готовят семь зон

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При пожаре в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе пострадали 14 человек

Появляются подробности о пострадавших в результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве на Дмитровском шоссе. На данный момент известно о 14 пострадавших. 9 человек из них, в том числе ребенок, госпитализированы.

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МЧС призывает автомобилистов выбирать пути объезда на Дмитровском шоссе

МЧС призывает автомобилистов выбирать пути объезда на Дмитровском шоссе

В Москве в понедельник вечером в районе Дмитровского шоссе проводятся пожарно-спасательные работы в торговом центре. Спасатели призывают автомобилистов заранее выбирать пути объезда. Есть пострадавшие.

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В Центральном районе Сочи женщина погибла при обрушении дома

В Центральном районе Сочи женщина погибла при обрушении дома

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В Подмосковье обнаружен питомник для собак - «собачий Освенцим»

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