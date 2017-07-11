Землетрясение произошло в Японии
11 июля 2017, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
В префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Согласно последним данным Главного метеорологического управления, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 метров. Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима. Как передает РИА "Новости", в префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до пяти баллов по японской шкале, максимальный показатель которой составляет семь баллов.
В настоящий момент об угрозе цунами не сообщается. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.