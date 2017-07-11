В США разбился военный самолет, 16 человек погибли

В американском штате Миссисипи минувшей ночью потерпел крушение военный самолет.

Согласно последней информации, в результате авиакатастрофы погибли не менее шестнадцати человек, находившихся в КС-130. Как отмечает телеканал NBC, ранее в СМИ поступала информация о том, что разбился самолет С-130, а погибли четыре человека из восьми.

В настоящий момент нет точных данных о том, что случилось в штате Миссисипи. На месте происшествия сейчас работают полицейские и спасатели.