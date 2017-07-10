Яровая назвала хамством введение Украиной биометрического контроля для россиян

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала заявление Петра Порошенко о введении биометрического контроля для всех иностранцев, которые пересекают госграницу Украины.

Яровая высказала мнение, что украинские власти демонстративно хамят, желая, чтобы Россия ответила аналогичными ограничениями для граждан Украины.

"Киев, вводя биометрический контроль для всех пересекающих госграницу россиян, добивается аналогичных ответных мер со стороны Москвы", - цитирует Яровую ТАСС.

Она считает, что Украина ставит целью отрезать пути взаимодействия украинцев с россиянами. "Авторов таких инициатив можно охарактеризовать как «недоумники», а их идеи — «недосвобода, недовиза, недоправо»", - заявила Ирина Яровая.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что планируется ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих в страну.