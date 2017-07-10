Украина введет биометрический контроль для всех иностранных граждан

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что планируется ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих в страну.

По данным Порошенко, необходимые документы уже разработаны. Украинский президент уверен, что наличие биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, цифровой фотографии, усилит возможности для борьбы с терроризмом.

Государственной пограничной службе выделят необходимые средства для технического обеспечения проекта. Контроль за исполнением решения поручен главе МВД Арсену Авакову.

"Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", — сообщил Порошенко.