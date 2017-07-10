Власти Украины могут запретить популярный российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь".

Инициатором запрета этого мультфильма стала Одесская общественная организация "Совет общественной безопасности".

В организации считают, что мультсериал "Маша и Медведь" является якобы "абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских российских идей" и "деформирует сознание детей".

Украинские общественники призывают власти страны немедленно запретить транслировать мультфильм на всех телеканалах Украины и интернет-ресурсах.

В обращении на сайте организации уточняется, что Совет общественной безопасности направил официальное обращение "в профильные комитеты Верховной рады Украины, Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали, Государственное агентство Украины по вопросам кино и государственный комитет телевидения и радиовещания Украины".