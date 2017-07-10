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Три человека стали жертвами наводнения в Афганистане

10 июля 2017, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Три человека стали жертвами наводнения в Афганистане
фото: globallookpress.com

Жертвами наводнения на северо-востоке Афганистана стали по меньшей мере три человека.

Согласно последней информации местных властей, в результате разгула стихии пострадали не менее двадцати человек. Как сообщает сегодня телеканал Tolo News, наводнения сразу в четырех районах провинции Бадахшан возникли из-за сильнейших ливней.

Разрушены были примерно сто жилых домов, а порядка 500 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались полностью затоплены. В некоторых районах дожди продолжаются и сегодня.

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